В июле в Украине зафиксировано наибольшее число жертв среди гражданского населения с марта 2022 года - ООН

В июле текущего года в Украине погибло или получило ранения больше гражданских лиц, чем в любом месяце с марта 2022 года. Об этом сообщает миссия ООН по мониторингу ситуации с правами человека, передает УНН.

Детали

В июле в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских лиц, а 2 610 получили ранения, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем месяце, и на 70 процентов больше, чем в июле 2025 года.

В этом году ежемесячно количество погибших и раненых гражданских лиц увеличивалось. В июле эта тенденция резко ускорилась. Количество жертв среди гражданского населения в июле стало самым высоким за один месяц с марта 2022 года, которое мы зафиксировали - отметила Даниэль Белл, глава миссии ООН.

За первые семь месяцев 2026 года миссия установила, что связанное с конфликтом в Украине насилие привело к 12 477 жертвам среди гражданского населения (1 839 погибших и 10 638 раненых). Это на 44 процента больше, чем за тот же период 2025 года (1 434 погибших и 7 216 раненых), и более чем вдвое превышает показатели за тот же период 2024 года (1 188 погибших и 4 560 раненых).

Гражданское население сталкивается с повышенными рисками из-за более частого использования ракет и дронов в городских центрах, планирующих бомб в городах, расположенных ближе к линии фронта, и дронов малого радиуса действия. В совокупности эти атаки приводят к росту числа жертв среди гражданского населения в различных регионах Украины - отметила Белл.

Напомним

В ежегодном отчете Организации Объединенных Наций, документирующем сексуальное насилие в конфликтах по всему миру, впервые добавлены в черный список российские и израильские войска.