В июле в Украине зафиксировано наибольшее число жертв среди гражданского населения с марта 2022 года - ООН

$44.710.1551.620.14
ukenru
13:12 • 11043 просмотра
В Еврокомиссии заявили, что призвали страны ЕС передать Украине ракеты для Patriot из своих запасов
11:50 • 13987 просмотра
Украинские операторы дронов победили американских военных на учениях в Германии — WSJ
11:08 • 11315 просмотра
Разведка США предупредила Европу о гибридной атаке РФ на страны Балтии и Польшу — Bloomberg
Эксклюзив
09:59 • 19331 просмотра
Как производители оружия становятся технологическими партнёрами украинской армии
09:19 • 30902 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента
Эксклюзив
13 августа, 07:54 • 21614 просмотра
БЭБ открывает дела на основании аналитических справок: адвокат предупредил о рисках злоупотреблений
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 39318 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
13 августа, 06:59 • 19826 просмотра
Сенаторы требуют от администрации Трампа объяснить 17-месячную паузу в санкциях против рф
13 августа, 06:16 • 17052 просмотра
рф ударила реактивным "шахедом" по поезду в Одесской области: погибли машинист и помощник
13 августа, 05:29 • 18257 просмотра
Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4.5м/с
30%
756мм
Популярные новости
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 24723 просмотра
Румыния поднимала F-16 из-за дронов во время атаки рф на Украину, зафиксировала залёт в воздушное пространство13 августа, 07:43 • 10249 просмотра
"Я не понимаю, какова позиция Федорова. Он должен определиться!", — «азовец», ветеран российско-украинской войны «Тавр»13 августа, 09:12 • 12418 просмотра
Польша решит относительно передачи ракет для Patriot Украине в ближайшие дни - МинобороныVideo10:57 • 6590 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13:22 • 6250 просмотра
публикации
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13:22 • 6350 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента09:19 • 30895 просмотра
Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода
Эксклюзив
13 августа, 07:11 • 39313 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 40413 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 60637 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олег Кипер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 24757 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 24951 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 43486 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 38817 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 174992 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Дассо Мираж 2000
Крылатая ракета

В июле в Украине зафиксировано наибольшее число жертв среди гражданского населения с марта 2022 года - ООН

Киев • УНН

 • 764 просмотра

В июле в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских лиц, а 2610 получили ранения, что на 30% больше, чем в июне. Миссия ООН сообщает о резком росте числа жертв из-за использования ракет и дронов в городских центрах.

В июле в Украине зафиксировано наибольшее число жертв среди гражданского населения с марта 2022 года - ООН

В июле текущего года в Украине погибло или получило ранения больше гражданских лиц, чем в любом месяце с марта 2022 года. Об этом сообщает миссия ООН по мониторингу ситуации с правами человека, передает УНН.

Детали

В июле в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских лиц, а 2 610 получили ранения, что на 30 процентов больше, чем в предыдущем месяце, и на 70 процентов больше, чем в июле 2025 года.

В этом году ежемесячно количество погибших и раненых гражданских лиц увеличивалось. В июле эта тенденция резко ускорилась. Количество жертв среди гражданского населения в июле стало самым высоким за один месяц с марта 2022 года, которое мы зафиксировали

 - отметила Даниэль Белл, глава миссии ООН.

За первые семь месяцев 2026 года миссия установила, что связанное с конфликтом в Украине насилие привело к 12 477 жертвам среди гражданского населения (1 839 погибших и 10 638 раненых). Это на 44 процента больше, чем за тот же период 2025 года (1 434 погибших и 7 216 раненых), и более чем вдвое превышает показатели за тот же период 2024 года (1 188 погибших и 4 560 раненых).

Гражданское население сталкивается с повышенными рисками из-за более частого использования ракет и дронов в городских центрах, планирующих бомб в городах, расположенных ближе к линии фронта, и дронов малого радиуса действия. В совокупности эти атаки приводят к росту числа жертв среди гражданского населения в различных регионах Украины

 - отметила Белл.

Напомним

В ежегодном отчете Организации Объединенных Наций, документирующем сексуальное насилие в конфликтах по всему миру, впервые добавлены в черный список российские и израильские войска.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине