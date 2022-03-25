В Ивано-Франковске задержали женщину, которая агитировала за восстановление СССР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Жительница областного центра Ивано-Франковска под разными псевдонимами агитировала в соцсетях "за обновленный СССР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Женщина 1978 года рождения отрицала факт распада Советского Союза и легитимность провозглашения бывшими республиками независимости.
Она администрировала каналы в Youtube, профили в Facebook и страницы в Вконтакте, где размещала деструктивный контент — идеи "народа россии-Руси", восстановления памятников советским палачам, возврат к сталинской конституции 1936 года.
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"24 февраля в день начала полномасштабного нападения рф на Украину фигурантка отправила фото ракетного обстрела аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора. С ним она вела обсуждение государственности, независимости и суверенитета Украины, а также событий российско-украинской войны", — говорится в сообщении.
Добавим
Во время обыска СБУ изъяла у сторонницы СССР кроме украинского, еще и паспорт гражданки российской федерации. А также технику с доказательствами противоправной деятельности.
Злоумышленнице сообщено о подозрении по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Поклоннице "совка" угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы.