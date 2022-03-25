В Ивано-Франковске задержали женщину, которая агитировала за восстановление СССР

Детали

Женщина 1978 года рождения отрицала факт распада Советского Союза и легитимность провозглашения бывшими республиками независимости.

Она администрировала каналы в Youtube, профили в Facebook и страницы в Вконтакте, где размещала деструктивный контент — идеи "народа россии-Руси", восстановления памятников советским палачам, возврат к сталинской конституции 1936 года.

Цитата

"24 февраля в день начала полномасштабного нападения рф на Украину фигурантка отправила фото ракетного обстрела аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора. С ним она вела обсуждение государственности, независимости и суверенитета Украины, а также событий российско-украинской войны", — говорится в сообщении.

Добавим

Во время обыска СБУ изъяла у сторонницы СССР кроме украинского, еще и паспорт гражданки российской федерации. А также технику с доказательствами противоправной деятельности.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Поклоннице "совка" угрожает от 5 до 10 лет лишения свободы.