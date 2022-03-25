В Івано-Франківську затримали жінку, яка агітувала за відновлення СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Жителька обласного центру Івано-Франківська під різними псевдонімами агітувала у соцмережах "за оновлений СРСР". Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Жінка 1978 року народження заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності.
Вона адмініструвала канали в Youtube, профілі у Facebook та сторінки у ВКонтактє, де розміщувала деструктивний контент — ідеї "народу росії-Руси", відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року.
Цитата
"24 лютого в день початку повномасштабного нападу рф на Україну фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора. З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також подій російсько-української війни", — ідеться у повідомленні.
Додамо
Під час обшуку СБУ вилучила у прихильниці СРСР крім українського, ще й паспорт громадянки російської федерації. А також техніку з доказами протиправної діяльності.
Зловмисниці повідомлено про підозру за ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Прихильниці "совка" загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.