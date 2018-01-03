В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик

Информацию о несчастном случае в полицию сообщили медицинские работники.

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Выяснилось, что ребенок 2016 рождения, выпал из окна седьмого этажа. В результате падения мальчик получил ушиб головного мозга и политравму. Сейчас он находится в больнице.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.