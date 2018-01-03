В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випав дворічний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Учора, 2 січня, в Івано-Франківську по вулиці Вовчинецька з вікна багатоповерхового будинку випав маленький хлопчик. Про це УНН повідомив речник патрульної поліції в Івано-Франківській області Микола Гурак.
Інформацію про нещасний випадок у поліцію повідомили медичні працівники.
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З’ясувалося, що дитина 2016 року народження, випала з вікна сьомого поверху. Внаслідок падіння хлопчик отримав забій головного мозку та політравму. Зараз він знаходиться у лікарні.
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На місці події працювала слідчо-оперативна група.