В Ивано-Франковске на коронавирус заболели две медсестры - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Ивано-Франковске две медсестры заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 после того, как контактировали с 56-летней женщиной, которая недавно умерла. Об этом в эфире hromadske сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.
Отмечается, что состояние медсестер средней тяжести. По словам городского головы, у них есть температура и бронхит.
“Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий”, — сообщил Марцинкив.
Эти случаи инфицирования входят в 5 ранее подтвержденных случаев в Ивано-Франковской области.
Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 97 случаев заражения COVID-19.
Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.