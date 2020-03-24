В Івано-Франківську на коронавірус захворіли дві медсестри — мер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В Івано-Франківську дві медсестри захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 після того, як мали контакт з 56-річною жінкою, що нещодавно померла. Про це в ефірі hromadske повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.
Зазначається, що стан медсестер середньої тяжкості. За словами міського голови, у них є температура та бронхіт.
“Стан стабільний. Вони не потребують реанімаційних заходів”, — повідомив Марцінків.
Ці випадки інфікування входять до 5 раніше підтверджених випадків в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, станом на вечір 24 березня в Україні зафіксовано 97 випадків зараження COVID-19.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.