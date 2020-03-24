В Івано-Франківську на коронавірус захворіли дві медсестри — мер

КИЇВ. 24 березня. УНН. В Івано-Франківську дві медсестри захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 після того, як мали контакт з 56-річною жінкою, що нещодавно померла. Про це в ефірі hromadske повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.