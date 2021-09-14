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В Италии задержали почти 60 человек по подозрению в связях с мафией

Киев  •  УНН

 • 15019 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Правоохранительные органы Италии в нескольких регионах страны задержали 57 предполагаемых членов преступной организации, занимавшейся импортом наркотических веществ из стран Северной Европы и Испании. Об этом во вторник сообщило агентство АNSA, пишет УНН.

Детали

По его данным, среди задержанных есть предполагаемые члены калабрийской мафии “Ндрангета”. Следователи также арестовали различное имущество более чем на 3,7 млн евро.

“Ндрангета” считается одной из самых влиятельных теневых организаций Италии и всей Европы. В январе в городе Ламеция-Терме (южная область региона Калабрия) начался крупнейший за последние годы процесс над причастными к кланам этой преступной группировки. Перед судом предстанут более 300 человек, обвинение включает более 400 пунктов. Ожидается, что судебный процесс будет длиться по меньшей мере три года.

Дополнение

В апреле почти 100 человек были арестованы в административном центре южноитальянской области Апулия — городе Бари в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, сообщили тогда представители карабинеров.

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