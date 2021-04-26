В Італії провели масштабні затримання осіб, пов'язаних з мафією: майже 100 арештованих

Деталі

Операція під кодовою назвою “Вихор Містраля” була проведена спільними зусиллями спецпідрозділів поліції і карабінерів при координації місцевого Управління по боротьбі з мафією. Головний удар правоохоронців був спрямований на могутній мафіозний клан “Стрішульо”, який контролює практично всю кримінальну діяльність в місті Барі і однойменній провінції.

За ґрати були відправлені 96 осіб, ще троє перебувають під домашнім арештом. Всім їм пред’явлені звинувачення в причетності до мафіозної діяльності, торгівлі наркотиками, вимаганні, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, незаконному зберіганні і носінні зброї та інших злочинах. Всього ж під слідством у цій справі перебувають 147 осіб.

Контекст

Сьогоднішні арешти стали результатом тривалого розслідування, в рамках якого були детально встановлені і задокументовані злочинна ієрархія і методи дії гангстерів з контролю над територією в період з 2015 року по теперішній час. Примітно, що деяким мафіозі, які проходять по цій справі, порядку про арешт були вручені в тюрмі, де вони вже відбувають покарання за інші злочини.

Раніше

Італійські правоохоронні органи затримали в аеропорту міста Палермо Джузеппе Кальварузо, який вважається ватажком мафіозного угрупування, що діє в одному з районів адміністративного центру острова Сицилія.