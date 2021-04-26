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В Италии провели масштабные задержания лиц, связанных с мафией: почти 100 арестованных

В Италии провели масштабные задержания лиц, связанных с мафией: почти 100 арестованных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Почти 100 человек были арестованы в понедельник на рассвете в административном центре южноитальянской области Апулия — городе Бари в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, сообщили представители карабинеров, пишет УНН со ссылкой на агентство ANSA.

Детали

Операция под кодовым названием “Вихрь мистраля” была проведена совместными усилиями спецподразделений полиции и карабинеров при координации местного Управления по борьбе с мафией. Главный удар правоохранителей был направлен на могущественный мафиозный клан “Стришульо”, который контролирует практически всю криминальную деятельность в городе Бари и одноименной провинции.

За решетку были отправлены 96 человек, еще трое находятся под домашним арестом. Всем им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении и ношении оружия и других преступлениях. Всего же под следствием по данному делу находятся 147 человек.

Контекст

Сегодняшние аресты стали результатом длительного расследования, в рамках которого были детально установлены и задокументированы преступная иерархия и методы действия гангстеров по контролю над территорией в период с 2015 года по настоящее время. Примечательно, что некоторым мафиози, проходящим по данному делу, повестки об аресте были вручены в тюрьме, где они уже отбывают наказания за другие преступления.

Ранее

Итальянские правоохранительные органы задержали в аэропорту города Палермо Джузеппе Кальварузо, который считается главарем мафиозной группировки, действующей в одном из районов административного центра острова Сицилия.

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