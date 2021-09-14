В Італії затримали майже 60 осіб за підозрою в зв'язках з мафією

Деталі

За його даними, серед затриманих є ймовірні члени калабрійської мафії “Ндрангета”. Слідчі також заарештували різне майно більш ніж на 3,7 млн євро.

“Ндрангета” вважається однією з найвпливовіших тіньових організацій Італії і всієї Європи. У січні у місті Ламеція-Терме (південна область регіону Калабрія) почався найбільший за останні роки процес над причетними до кланам цього злочинного угруповання. Перед судом постануть понад 300 осіб, обвинувачення включає більше 400 пунктів. Очікується, що судовий процес буде тривати щонайменше три роки.

Доповнення

У квітні майже 100 осіб були арештовані в адміністративному центрі південноіталійської області Апулія — місті Барі в ході масштабної операції правоохоронних органів по боротьбі з організованою злочинністю, повідомили тоді представники карабінерів.