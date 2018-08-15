В Италии после обвала моста ввели чрезвычайное положение на год

“Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил 12-месячное чрезвычайное положение в области Лигурия после обвала моста в Генуе”, — говорится в сообщении.

Ввести чрезвычайное положение попросило региональное руководство.

По словам премьера Италии, на ликвидацию последствий инцидента будет выделено 5 млн евро.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

Число погибших в результате обрушения моста достигло 39 человек.