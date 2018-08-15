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В Італії оголосили надзвичайний стан на рік після обвалу мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. В італійській області Лігурія оголосили режим надзвичайного положення на 12 місяців після обвалу моста в Генуї, в результаті якого загинули 39 осіб. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає УНН з посиланням на BBC.

В Італії оголосили надзвичайний стан на рік після обвалу мосту

"Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив 12-місячний надзвичайний стан в області Лігурія після обвалу моста в Генуї", - йдеться в повідомленні.

Ввести надзвичайний стан попросило регіональне керівництво.

За словами прем'єра Італії, на ліквідацію наслідків інциденту буде виділено 5 млн євро.

Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді в Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.

Кількість загиблих в результаті обвалу мосту сягнула 39 осіб.

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