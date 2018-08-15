В Італії оголосили надзвичайний стан на рік після обвалу мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. В італійській області Лігурія оголосили режим надзвичайного положення на 12 місяців після обвалу моста в Генуї, в результаті якого загинули 39 осіб. Про це повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, передає УНН з посиланням на BBC.
"Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив 12-місячний надзвичайний стан в області Лігурія після обвалу моста в Генуї", - йдеться в повідомленні.
Ввести надзвичайний стан попросило регіональне керівництво.
За словами прем'єра Італії, на ліквідацію наслідків інциденту буде виділено 5 млн євро.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді в Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.
Кількість загиблих в результаті обвалу мосту сягнула 39 осіб.