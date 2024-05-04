В Италии запретили йогу для щенков

Министерство здравоохранения Италии запретило "йогу для щенков" из-за опасений относительно используемых щенков, пишет CNN, передает УНН.

Детали

«Щенячья йога» - это явление, которое за короткое время захватило мир и социальные сети. В нескольких городах Европы, США и Австралии люди могут заниматься спортом в компании щенков.

Глава Министерства здравоохранения Италии Джованни Леонарди говорит, что тренировки со щенками подпадают под итальянский закон о вмешательстве в благосостояние животных.

Это означает, что на занятиях йогой можно использовать только взрослых собак. Это сделано для защиты здоровья и благополучия щенков, а также безопасности пользователей говорит Леонарди.

Это решение было принято после расследования в марте популярной итальянской новостной программой «Striscia la Notizia», которая утверждала, что щенки подвергались плохому обращению в различных центрах йоги.

Женщина в Киеве выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, ей сообщили о подозрении