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Женщина в Киеве выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, ей сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 14:00  •  2539 просмотра

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В Киеве женщина выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, что привело к его гибели

В Киеве 29-летняя женщина выбросила из окна 7-го этажа двухмесячную собаку, которую она недавно приобрела для себя на местном рынке, сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Архипенко из окна выбросили щенка.

"Правоохранители выяснили, что 29-летняя уроженка Херсонской области выбросила из окна 7-го этажа двухмесячную собаку, которую она недавно приобрела для себя на местном рынке. От полученных травм щенок погиб", - говорится в сообщении.

Также, полицейским стало известно, что накануне в отношении нее следователями был направлен обвинительный акт по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения.

"Следственным отделом по согласованию с Оболонской окружной прокуратурой нарушительнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными", - информирует полиция.

Дополнение

На Хмельнитчине мужчина убил кота, потому что животное ело из его тарелки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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