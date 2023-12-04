Женщина в Киеве выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, ей сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Киеве женщина выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, что привело к его гибели
В Киеве 29-летняя женщина выбросила из окна 7-го этажа двухмесячную собаку, которую она недавно приобрела для себя на местном рынке, сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Архипенко из окна выбросили щенка.
"Правоохранители выяснили, что 29-летняя уроженка Херсонской области выбросила из окна 7-го этажа двухмесячную собаку, которую она недавно приобрела для себя на местном рынке. От полученных травм щенок погиб", - говорится в сообщении.
Также, полицейским стало известно, что накануне в отношении нее следователями был направлен обвинительный акт по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения.
"Следственным отделом по согласованию с Оболонской окружной прокуратурой нарушительнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с животными", - информирует полиция.
Дополнение
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Женщина в Киеве выбросила двухмесячного щенка из окна 7-го этажа, ей сообщили о подозрении
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