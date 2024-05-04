В Італії заборонили йогу для цуценят
Київ • УНН
В Італії заборонили "йогу для цуценят" через занепокоєння щодо добробуту цуценят, яких використовують на таких заняттях.
Міністерство охорони здоров'я Італії заборонило "йогу для цуценят" через побоювання щодо використовуваних цуценят, пише CNN, передає УНН.
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"Щеняча йога" — це явище, яке за короткий час захопило світ і соціальні мережі. У кількох містах Європи, США та Австралії люди можуть займатися спортом у компанії цуценят.
Глава Міністерства охорони здоров'я Італії Джованні Леонарді каже, що тренування з цуценятами підпадають під італійський закон про втручання у добробут тварин.
Це означає, що на заняттях йогою можна використовувати лише дорослих собак. Це зроблено для захисту здоров’я та благополуччя цуценят, а також безпеки користувачів
Це рішення було прийнято після розслідування в березні популярною італійською програмою новин "Striscia la Notizia", яка стверджувала, що цуценята піддавалися поганому поводженню в різних центрах йоги.
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