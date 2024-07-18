В Италии нашли мертвой украинку у подножия скалы, ее сожителя-россиянина арестовали  

В Италии нашли мертвой 33-летнюю украинку Марту-Марию Огрызко у подножия скалы. Ее 41-летний сожитель-россиянин, был арестован по обвинению в жестоком обращении с ней. На теле женщины обнаружены травмы, полученные в результате падения, а также от побоев. Об этом УНН сообщает со ссылкой RaiNews 24.

Сообщается, что украинка упала со скалы высотой около двух метров и не имея возможности двигаться, она обратилась за помощью к своему сожителю-россиянину, отправляя ему сообщения через Whatsapp и звоня ему по телефону, но он проигнорировал просьбы женщины о помощи, которая после целой ночи, проведенной в растительности, была найдена мертвой на следующее утро.

Согласно данным проверки мобильного телефона, которым пользовался 41-летний мужчина, женщина отправила своему партнеру серию звонков и сообщений во второй половине дня в субботу, 13 июля, это были отчаянные призывы о помощи от женщины, которая упала на изолированную дорогу недалеко от того места, где они жили вместе. Несмотря на несколько просьб о помощи, подозреваемый не предпринял действий по спасению женщины.

Согласно восстановленным данным, во время их отношений 41-летний мужчина неоднократно нападал на Марту Марию и угрожал ей, даже используя такое оружие, как нож.

Однажды он сжег ее одежду и намеренно бросил ее в зажженный огонь, вызвав ожоги второй степени ее ягодиц, рук и живота. Более того, он не позволял ей часто встречаться и видеться с членами своей семьи, которых он ненавидел, потому что они были украинцами.

В одном случае, по словам сестры погибшей женщины, он оскорбил их, назвав "дерьмовыми украинцами, которые должны умереть". В нескольких случаях женщине пришлось обратиться за помощью в отделение неотложной помощи больницы Лакко Амено.

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