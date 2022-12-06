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В Испании разоблачили злоумышленников, маскировавших наркотики под помощь Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Испании полиция арестовала 30 человек в рамках расследования наркоторговли. Сообщается, что злоумышленники маскировали товар под помощь украинцам, сообщает УНН.

Испанские правоохранители сообщили о проведении масштабной операции «Марлин» в регионе Андалусия.

Детали

Были задержаны 30 человек, среди которых граждане Украины, Германии, Испании и Марокко, подозреваемые в причастности к торговле наркотиками, незаконном хранении оружия и создании преступной группировки.

Во время обысков, проведенных в Малаге, Гранаде, Кордове и Севилье, было изъято 800 000 евро, шесть единиц огнестрельного оружия и марихуана.

Наркотические вещества злоумышленники хоронили в картонных коробках и выдавали за гуманитарную помощь украинцам и Украине. Фургоны с этими коробками даже двигались вместе с грузовиками из гуманитарной колонны с настоящей помощью – таким образом злоумышленники пытались сделать их незаметными для полиции и пограничников. Злоумышленники использовали микроавтобусы на украинских номерах.

Груз упаковывался на побережье Коста-дель-Соль и отправлялся по всей Европе.

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