В Іспанії викрили зловмисників, які маскували наркотики під допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Іспанії поліція заарештувала 30 осіб у межах розслідування наркоторгівлі. Повідомляється, що зловмисники маскували товар під допомогу українцям, інформує УНН.
Іспанські правоохоронці повідомили про проведення масштабної операції «Марлін» у регіоні Андалусія.
Деталі
Було затримано 30 осіб, серед яких громадяни України, Німеччини, Іспанії та Марокко, які підозрюються у причетності до торгівлі наркотиками, незаконного зберігання зброї та створенні злочинного угруповання.
Під час обшуків, проведених у Малазі, Гранаді, Кордові та Севільї, було вилучено 800 000 євро, шість одиниць вогнепальної зброї та марихуану.
Наркотичні речовини зловмисники ховали у картонних коробках та видавали їх за гуманітарну допомогу українцям та Україні. Фургони з цими коробками навіть рухалися разом з вантажівками з гуманітарної колони з справжньою допомогу – таким чином зловмисники намагалися зробити їх непомітними для поліції та прикордонників. Зловмисники використовували і мікроавтобуси на українських номерах.
Вантаж пакувався на узбережжі Коста-дель-Соль та відправлявся по всій Європі.
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