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В Испании подорожали продукты питания - статистика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. За год в Испании продукты питания, медикаменты и средства гигиены подорожали на 1,6%. Об этом свидетельствуют данные испанской организации по защите прав потребителей (OCU), передает УНН со ссылкой на el Periodico.

Так, за год (март 2017 — март 2018) в Испании больше всего подорожало столовое вино, яблоки, лимоны, минеральная вода и охлажденная тушка курицы. В то же время, отмечалось снижение стоимости виски, помидор, сардины в масле и рыбы дорадо.

Всего OCU проанализировала годовую динамику цен 159 наименований продуктов питания и сопутствующих товаров, входящих в потребительскую корзину: фрукты, овощи, рыба и морепродукты, мясо, различные категории расфасованных продуктов, а также предметы бытовой химии и личной гигиены.

Напомним, что в Украине также растут цены на продукты питания и алкоголь.

Среди причин этого явления эксперты называют отмену госрегулирования цен на социальные продукты. Еще на этапе принятия этого решения о негативных последствиях предупреждали многие аналитики и политики.

“Из-за этого решения правительство потеряет больше, чем „заработает“. Потому нельзя пренебрегать интересами потребителей в угоду интересам производителей. В этом вопросе должен быть выдержан баланс. Поэтому следует ожидать падения покупательной способности населения с одновременным дальнейшим ростом социальной напряженности в обществе”, — прокомментировал отмену госрегулирования цен нардеп С.Тригубенко.

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