В Іспанії подорожчали продукти харчування - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. За рік в Іспанії продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни подорожчали на 1,6%. Про це свідчать дані іспанської організації із захисту прав споживачів (OCU), передає УНН з посиланням на el Periodico.
Так, за рік (березень 2017 - березень 2018) в Іспанії найбільше подорожчало столове вино, яблука, лимони, мінеральна вода і охолоджена тушка курки. У той же час, відзначалося зниження вартості віскі, помідор, сардини в маслі і риби дорадо.
Всього OCU проаналізувала річну динаміку цін 159 найменувань продуктів харчування і супутніх товарів, що входять до споживчого кошика: фрукти, овочі, риба і морепродукти, м'ясо, різні категорії розфасованих продуктів, а також предмети побутової хімії та особистої гігієни.
Нагадаємо, що в Україні також зростають ціни на продукти харчування і алкоголь.
Серед причин цього явища експерти називають скасування держрегулювання цін на соціальні продукти. Ще на етапі прийняття цього рішення про негативні наслідки попереджали багато аналітиків і політиків.
"Через це рішення уряд втратить більше, ніж "заробить". Тому не можна нехтувати інтересами споживачів на догоду інтересам виробників. У цьому питанні повинен бути витриманий баланс. Тому слід очікувати падіння купівельної спроможності населення з одночасним подальшим зростанням соціальної напруженості в суспільстві", - прокоментував скасування держрегулювання цін нардеп С.Тригубенко.