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В Іспанії подорожчали продукти харчування - статистика

В Іспанії подорожчали продукти харчування - статистика

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. За рік в Іспанії продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни подорожчали на 1,6%. Про це свідчать дані іспанської організації із захисту прав споживачів (OCU), передає УНН з посиланням на el Periodico.

Так, за рік (березень 2017 - березень 2018) в Іспанії найбільше подорожчало столове вино, яблука, лимони, мінеральна вода і охолоджена тушка курки. У той же час, відзначалося зниження вартості віскі, помідор, сардини в маслі і риби дорадо.

Всього OCU проаналізувала річну динаміку цін 159 найменувань продуктів харчування і супутніх товарів, що входять до споживчого кошика: фрукти, овочі, риба і морепродукти, м'ясо, різні категорії розфасованих продуктів, а також предмети побутової хімії та особистої гігієни.

Нагадаємо, що в Україні також зростають ціни на продукти харчування і алкоголь.

Серед причин цього явища експерти називають скасування держрегулювання цін на соціальні продукти. Ще на етапі прийняття цього рішення про негативні наслідки попереджали багато аналітиків і політиків.

"Через це рішення уряд втратить більше, ніж "заробить". Тому не можна нехтувати інтересами споживачів на догоду інтересам виробників. У цьому питанні повинен бути витриманий баланс. Тому слід очікувати падіння купівельної спроможності населення з одночасним подальшим зростанням соціальної напруженості в суспільстві", - прокоментував скасування держрегулювання цін нардеп С.Тригубенко.

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