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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42071 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108523 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100439 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107750 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118453 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147708 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148250 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Испании перехватили подводную лодку с двумя тоннами кокаина

В Испании перехватили подводную лодку с двумя тоннами кокаина

Киев  •  УНН

 • 11023 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина. Об этом сообщила газета El Pais, передает УНН.

По информации издания, полиция задержала по меньшей мере двух мужчин. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия.

Правоохранители предварительно считают, что подводная лодка прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.

Согласно версии газеты La Voz de Galicia, на борту находилось более трех тонн кокаина.

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Напомним, со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория.

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