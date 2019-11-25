В Испании перехватили подводную лодку с двумя тоннами кокаина

По информации издания, полиция задержала по меньшей мере двух мужчин. Субмарина была обнаружена в водах автономного сообщества Галисия.

Правоохранители предварительно считают, что подводная лодка прибыла из Колумбии. Других подробностей пока не приводится.

Согласно версии газеты La Voz de Galicia, на борту находилось более трех тонн кокаина.

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Напомним, со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория.