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В Іспанії перехопили підводний човен з двома тоннами кокаїну

В Іспанії перехопили підводний човен з двома тоннами кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронні органи Іспанії перехопили в неділю підводний човен, на борту якого було виявлено понад дві тонни кокаїну. Про це повідомила газета El Pais, передає УНН.

За інформацією видання, поліція затримала щонайменше двох чоловіків. Субмарина була виявлена в водах автономного співтовариства Галісія.

Правоохоронці попередньо вважають, що підводний човен прибув з Колумбії. Інших подробиць наразі не наводиться.

Згідно з версією газети La Voz de Galicia, на борту перебувало понад три тонни кокаїну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На навчаннях, якими керував Путін, стався збій при запуску ракети з підводного човна

Нагадаємо, з дна Балтійського моря зникла німецька підводна обсерваторія.

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