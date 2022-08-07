В "исламском джихаде" подтвердили убийство высокопоставленного командира в Газе

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Палестинское движение "Исламский джихад" в воскресенье подтвердило убийство одного из своих старших вооруженных командиров во время израильского авиаудара по сектору Газа.

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"Бригады Аль-Кудс скучают по лидеру Халеду Мансуру, члену Совета безопасности и командующему южным регионом (Сектору Газа), погибшему в результате авиаудара Израиля вчера (в субботу - ред.)", — говорится в заявлении группы.

Напомним

Генерал-майор иранского вооруженного формирования КСИР Хоссейн Салами на встрече с представителем палестинского “Исламского джихада” заявил, что Израиль “заплатит высокую цену” за авиаудары по сектору Газа.