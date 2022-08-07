В "ісламському джихаді" підтвердили вбивство високопоставленого командира в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Палестинське угруповання ісламського джихаду підтвердило вбивство високопоставленого командира в Газі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Палестинський рух "Ісламський джихад" у неділю підтвердив вбивство одного зі своїх старших озброєних командирів під час ізраїльського авіаудару по сектору Газа.
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"Бригади Аль-Кудс сумують за лідером Халедом Мансуром, членом Ради безпеки та командувачем південного регіону (Сектору Газа), який загинув унаслідок авіаудару Ізраїлю вчора (в суботу - ред.)", — йдеться у заяві групи.
Нагадаємо
Генерал-майор іранського збройного формування КВІР Хоссейн Саламі на зустрічі із представником палестинського “Ісламського джихаду” заявив, що Ізраїль “заплатить високу ціну” за авіаудари по сектору Гази.