Іран пригрозив Ізраїлю через атаку на сектор Гази

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Хоссейн Саламі підкреслив, що реакція Палестини показує, що почалася «нова сторінка» у конфлікті, а Ізраїль «заплатить ще одну високу ціну за недавній злочин».

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«Палестинський опір сьогодні сильніший, ніж у минулому», — сказав він, додавши, що озброєні групи знайшли «здатність керувати великими війнами».

Міністерство закордонних справ Ірану засудило «жорстоку атаку» Ізраїлю на Газу.

Президент Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль «ще раз продемонстрував світові свою окупаційну та агресивну природу», згідно із заявою його офісу.

Іран заявив, що підтримує "Ісламський джихад",

Ізраїль звинуватив Іран у контрабанді зброї палестинським групам у Газі. У березні минулого року він заявив, що перехопила два іранські безпілотники, навантажені зброєю для Гази.

Нагадаємо

Ізраїль 5 серпня оголосив спецоперацію "Світанок". ЦАХАЛ почав завдавати ударів у Газі після 4 днів погроз "Ісламського джихаду".