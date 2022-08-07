Иран пригрозил Израилю через атаку на сектор Газа

Детали

Хоссейн Салами подчеркнул, что реакция Палестины показывает, что началась «новая страница» в конфликте, а Израиль «заплатит еще одну высокую цену за недавнее преступление».

Цитата

«Палестинское сопротивление сегодня сильнее, чем в прошлом», — сказал он, добавив, что вооруженные группы нашли «способность управлять великими войнами».

Министерство иностранных дел Ирана осудило «жестокую атаку» Израиля на Газу.

Президент Ибрагим Раиси заявил, что Израиль «еще раз продемонстрировал миру свою оккупационную и агрессивную природу», согласно заявлению его офиса.

Иран заявил, что поддерживает "Исламский джихад",

Израиль обвинил Иран в контрабанде оружия палестинским группам в Газе. В марте прошлого года он заявил, что перехватила два иранских беспилотника, нагруженных оружием для Газы.

Напомним

Израиль 5 августа объявил спецоперацию "Рассвет". ЦАХАЛ начал наносить удары в Газе после 4 дней угроз "Исламского джихада".