В Иркутске из-за топливного кризиса ввели режим повышенной готовности, очереди на АЗС будут патрулировать силовики
Киев • УНН
В Иркутской области РФ ввели режим повышенной готовности из-за дефицита бензина. У АЗС очереди будут патрулировать полиция и Росгвардия.
Власти Иркутской области России ввели режим повышенной готовности из-за дефицита бензина. Для контроля ситуации у автозаправочных станций привлекут полицию и Росгвардию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.
Детали
По словам губернатора Игоря Кобзева, режим повышенной готовности ввели, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации на фоне топливного кризиса. Он поручил региональным управлениям МВД и Росгвардии обеспечить общественный порядок в очередях на АЗС, предотвращать незаконную перепродажу топлива и организовать патрулирование мест его продажи.
Кроме того, на автозаправках сети "Роснефть" продажу бензина ограничили до 50 литров в сутки на один автомобиль. На других АЗС этот лимит может быть еще меньше.
Губернатор Иркутской области обратился в полицию из-за перепродажи бензина по завышенным ценам27.06.26, 22:47 • 4980 просмотров