Губернатор Иркутской области обратился в полицию из-за перепродажи бензина по завышенным ценам
Киев • УНН
Кобзев поручил проверить случаи перепродажи топлива по завышенным ценам. Он назвал очереди на АЗС искусственным ажиотажем и пообещал стабилизировать ситуацию за 10-14 дней.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил правоохранителям проверить случаи перепродажи топлива по завышенным ценам на фоне дефицита и многокилометровых очередей на автозаправках. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам Кобзева, отдельные жители скупают топливо не только для собственных нужд, но и для последующей перепродажи.
К сожалению, некоторые предприимчивые граждане начали спекулировать и перепродавать топливо по завышенным ценам. Это недопустимо
Губернатор также утверждает, что многокилометровые заторы у АЗС возникли из-за "искусственного ажиотажа". По его словам, власти рассчитывают стабилизировать ситуацию в течение 10-14 дней.
Накануне мэр Иркутска пообещал установить биотуалеты у автозаправочных станций из-за огромных очередей, которые образовались из-за нехватки топлива.
Дефицит топлива в РФ усиливается - россияне стоят в километровых очередях во многих городах - видео27.06.26, 15:35 • 3014 просмотров