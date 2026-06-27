Дефицит топлива в РФ усиливается - россияне стоят в километровых очередях во многих городах - видео
Киев • УНН
Во многих регионах России углубляется дефицит бензина и дизельного топлива. Водители жалуются на критическую нехватку и записывают обращения к путину.
В ряде регионов России углубляется дефицит топлива. В социальных сетях публикуют видео многокилометровых очередей на автозаправочных станциях, а водители жалуются на отсутствие бензина и дизельного топлива. Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
На видео, в частности, зафиксированы большие очереди на АЗС в Москве, Сергиевом Посаде, Раменском, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае и Бурятии.
Из Тулы также опубликовали фото автозаправок, где закончились бензин и дизельное топливо.
Россияне записывают обращения к Путину из-за нехватки бензина
Авторы публикаций утверждают, что люди массово записывают видеообращения, в том числе к российскому диктатору Владимиру Путину, жалуясь на топливный кризис. В то же время в постах отмечают, что ситуация продолжает ухудшаться, а в отдельных регионах дефицит уже называют критическим.
Эксперты связывают углубление топливного кризиса с систематическими ударами Украины по российской нефтеперерабатывающей и топливной инфраструктуре. Такие дальнобойные удары существенно усложняют производство и логистику топлива внутри страны-агрессора.
Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что атаки на объекты топливно-энергетического комплекса РФ направлены на ослабление военного потенциала России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы и топливная инфраструктура обеспечивают потребности оккупационной армии.
Топливный кризис охватил почти всю россию: очереди, лимиты, импорт бензина и режим ЧС - видео 26.06.26, 15:35 • 4530 просмотров