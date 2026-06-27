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Дефицит топлива в РФ усиливается - россияне стоят в километровых очередях во многих городах - видео

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

Во многих регионах России углубляется дефицит бензина и дизельного топлива. Водители жалуются на критическую нехватку и записывают обращения к путину.

Дефицит топлива в РФ усиливается - россияне стоят в километровых очередях во многих городах - видео

В ряде регионов России углубляется дефицит топлива. В социальных сетях публикуют видео многокилометровых очередей на автозаправочных станциях, а водители жалуются на отсутствие бензина и дизельного топлива. Соответствующие кадры обнародовал Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

Детали

На видео, в частности, зафиксированы большие очереди на АЗС в Москве, Сергиевом Посаде, Раменском, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае и Бурятии.

Из Тулы также опубликовали фото автозаправок, где закончились бензин и дизельное топливо.

Россияне записывают обращения к Путину из-за нехватки бензина

Авторы публикаций утверждают, что люди массово записывают видеообращения, в том числе к российскому диктатору Владимиру Путину, жалуясь на топливный кризис. В то же время в постах отмечают, что ситуация продолжает ухудшаться, а в отдельных регионах дефицит уже называют критическим.

Эксперты связывают углубление топливного кризиса с систематическими ударами Украины по российской нефтеперерабатывающей и топливной инфраструктуре. Такие дальнобойные удары существенно усложняют производство и логистику топлива внутри страны-агрессора.

Ранее украинская сторона неоднократно заявляла, что атаки на объекты топливно-энергетического комплекса РФ направлены на ослабление военного потенциала России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы и топливная инфраструктура обеспечивают потребности оккупационной армии.

Топливный кризис охватил почти всю россию: очереди, лимиты, импорт бензина и режим ЧС - видео 26.06.26, 15:35 • 4530 просмотров

Степан Гафтко

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