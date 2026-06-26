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Топливный кризис охватил почти всю россию: очереди, лимиты, импорт бензина и режим ЧС - видео

Киев • УНН

 • 1932 просмотра

В 15 регионах россии ввели ограничения на продажу бензина, а в оккупированном Крыму объявили чрезвычайную ситуацию. Причиной дефицита называют удары Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Топливный кризис охватил почти всю россию: очереди, лимиты, импорт бензина и режим ЧС - видео
Фото: скриншот из видео

Топливный кризис в россии продолжает набирать обороты. Ограничения на продажу бензина уже введены как минимум в 15 регионах страны, российские власти готовятся к импорту топлива из-за рубежа, а в оккупированных Крыму и Севастополе уже ввели режим чрезвычайной ситуации. На этом фоне в социальных сетях все чаще появляются видео многокилометровых очередей на автозаправках и жалоб россиян на дефицит топлива, сообщает УНН.

Детали

Топливные ограничения уже действуют во многих регионах россии. В частности, лимиты или запреты на продажу бензина в канистры ввели в курской, брянской, белгородской, самарской, липецкой областях, ханты-мансийском автономном округе, адыгее и ряде других регионов. На отдельных АЗС прекратили продажу бензина марки АИ-95, а в других водителям разрешают заправлять только ограниченный объем топлива за один раз.

Как отмечает Reuters, российские власти объясняют такие шаги необходимостью предотвратить панические закупки, однако сами ограничения лишь усиливают ажиотаж среди населения. Из-за опасений дальнейшего ухудшения ситуации россияне пытаются запасаться топливом, что еще больше увеличивает нагрузку на автозаправочные станции.

Проблемы уже признают и на государственном уровне. госдума рф одобрила изменения в налоговое законодательство, которые предусматривают субсидирование импорта бензина, а также разрешают производство топлива более низкого качества для внутреннего рынка. Кроме того, российские власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива, чтобы увеличить его предложение внутри страны.

По данным Reuters, россия впервые за много лет вынуждена организовывать морской импорт бензина. Одним из возможных поставщиков называют Индию. Такой шаг является нетипичным для страны, которая входит в число крупнейших мировых экспортеров нефти и нефтепродуктов.

Основной причиной дефицита эксперты называют масштабные удары Украины по российской нефтеперерабатывающей и логистической инфраструктуре. Производство бензина в россии сократилось примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как морской экспорт нефтепродуктов существенно упал из-за остановки ряда нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников.

Наиболее острая ситуация наблюдается в оккупированном Крыму. Там уже несколько недель действуют жесткие ограничения на продажу бензина, фиксируются длинные очереди на автозаправках, а власти ограничивают работу общественного транспорта, магазинов, кафе и даже уличного освещения.

Накануне назначенный россией "глава" оккупационной администрации Крыма сергей аксёнов сообщил о введении в Крыму и Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера. По его словам, это решение призвано обеспечить стабильное функционирование систем жизнеобеспечения и оперативнее решать экономические вопросы.

На этом фоне в российских социальных сетях все больше распространяются видео с многочасовыми очередями на автозаправках и жалобами водителей на невозможность приобрести бензин или дизельное топливо в необходимом объеме. В отдельных регионах россияне сообщают, что вынуждены посещать по несколько АЗС в поисках необходимого вида топлива.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов восстановления поврежденных российских нефтеперерабатывающих заводов и эффективности мер, которые власти рф пытаются ввести для стабилизации внутреннего топливного рынка. В то же время международные аналитики указывают, что дефицит уже стал системной проблемой, охватившей значительную часть территории россии.

В России приостановил работу еще один НПЗ – второй по объемам производства бензина26.06.2026, 10:13 • 18117 просмотров

Андрей Тимощенков

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