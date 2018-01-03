В Иране прошли демонстрации в поддержку власти
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Иране сегодня прошли демонстрации в поддержку действующей власти как минимум в 10 городах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
Участники акций несли флаги Ирана и фотографии руководства страны. Как отмечает телеканал, демонстрации прошли утром, тогда как оппозиционеры обычно протестуют по вечерам и ночью.
Выступления прогосударственных сил прошли на следующий день после заявления аятоллы Хаменеи, который заявил, что оппозиционные акции устраивают враги Ирана из-за рубежа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти Ирана извинилась перед гражданами за ущерб от ограничения работы соцсетей
Напоминаем, в Исламской Республике Иран арестованных участников антиправительственных протестов могут обвинить в "неприязни к Богу", что предусматривает смертную казнь.