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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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В Иране прошли демонстрации в поддержку власти

Киев • УНН

 • 9261 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Иране сегодня прошли демонстрации в поддержку действующей власти как минимум в 10 городах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

В Иране прошли демонстрации в поддержку власти

Участники акций несли флаги Ирана и фотографии руководства страны. Как отмечает телеканал, демонстрации прошли утром, тогда как оппозиционеры обычно протестуют по вечерам и ночью.

Выступления прогосударственных сил прошли на следующий день после заявления аятоллы Хаменеи, который заявил, что оппозиционные акции устраивают враги Ирана из-за рубежа.

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Напоминаем, в Исламской Республике Иран арестованных участников антиправительственных протестов могут обвинить в "неприязни к Богу", что предусматривает смертную казнь.

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