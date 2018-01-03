В Ірані відбулися демонстрації на підтримку влади
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Ірані 3 січня пройшли демонстрації на підтримку чинної влади, виступи пройшли як-мінімум у 10 містах. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
Учасники акцій несли прапори Ірану і фотографії керівництва країни. Як зазначає телеканал, демонстрації пройшли вранці, тоді як опозиціонери зазвичай протестують вечорами і вночі.
Виступи продержавних сил пройшли на наступний день після заяви аятоли Хаменеї, який заявив, що опозиційні акції влаштовують вороги Ірану з-за кордону.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Ірану вибачилася перед громадянами за шкоду від обмеження роботи соцмереж
Нагадуємо, в Ісламській Республіці Іран заарештованих учасників антиурядових протестів можуть звинуватити у “неприязні до Бога”, що передбачає смертну кару.