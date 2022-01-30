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15 марта, 19:03 • 105872 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141276 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122157 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115765 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104155 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101146 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91684 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Иране в зоопарке львица убила смотрителя и сбежала из вольера

В Иране в зоопарке львица убила смотрителя и сбежала из вольера

Киев • УНН

 • 90490 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В иранском городе Эрак львица убила смотрителя и сбежала со своим партнером-самцом из вольера. Животных не могли поймать несколько часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Животное напало на 40-летнего сотрудника зоопарка, когда тот кормил его мясом через специальное окошко. Впоследствии львица самостоятельно открыла вольер и вышла из него вместе с другим львом.

Несколько часов хищники разгуливали по территории зоопарка, пока их не поймали полицейские и сотрудники охраны.

Напомним

В Узбекистане мама сбросила дочь в вольер с медведем.

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