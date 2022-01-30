В Ірані у зоопарку левиця вбила наглядача і втекла з вольєра
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В іранському місті Ерак левиця вбила наглядача та втекла зі своїм партнером-самцем з вольєра. Тварин не могли спіймати декілька годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.
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Тварина напала на 40-річного співробітника зоопарку, коли той годував її м'ясом через спеціальне віконце. Згодом левиця самостійно відкрила вольєр і вийшла з нього разом з іншим левом.
Декілька годин хижаки розгулювали територією зоопарку, поки їх не спіймали поліцейські та співробітники охорони.
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