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В Индонезии произошло повторное извержение вулкана

В Индонезии произошло повторное извержение вулкана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В понедельник вечером произошло повторное извержение вулкана Агунг на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По сообщению Центра вулканологии и ликвидации последствий геологических опасностей Индонезии, оно началось в 21:04 по местному времени; зафиксирован выброс большого объема лавы, которая спровоцировала лесные пожары. Над жерлом вулкана образовался столб пепла высотой до 2000 м.

На данный момент ситуации присвоен третий уровень опасности из четырех возможных. Также опубликовано оранжевое предупреждение для авиации, однако международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали работает.

Генеральное консульство КНР в городе Денпасар опубликовало экстренное сообщение, порекомендовав находящимся на острове Бали гражданам КНР сохранять повышенную бдительность и соблюдать меры безопасности, воздержаться от поездок в прилегающие к вулкану районы, поддерживать контакты со своими туроператорами и авиаперевозчиками, а в случае опасности немедленно связываться с диппредставительством.

Напомним, первое извержение вулкана Агунг, расположенного к северо-востоку от Бали, произошло вечером 27 июня. 29 числа аэропорт Нгурах-Рай закрыли более, чем на 10 часов. Предыдущая сильная активность этого вулкана была зафиксирована в ноябре прошлого года -- тогда эвакуировали около ста тысяч местных жителей.

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