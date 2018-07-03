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В Індонезії сталося повторне виверження вулкана

В Індонезії сталося повторне виверження вулкана

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. В понеділок увечері сталося повторне виверження вулкана Агунг на індонезійському острові Балі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

За повідомленням Центру вулканології і ліквідації наслідків геологічних небезпек Індонезії, воно почалося о 21:04 за місцевим часом; зафіксований викид великого обсягу лави, яка спровокувала лісові пожежі. Над жерлом вулкана утворився стовп попелу заввишки до 2000 м.

На даний момент ситуації присвоєно третій рівень небезпеки з чотирьох можливих. Також опубліковано помаранчеве попередження для авіації, проте міжнародний аеропорт Нгура-Рай на Балі працює.

Генеральне консульство КНР в місті Денпасар опублікувало екстрене повідомлення, порекомендувавши на громадянам КНР, що знаходяться на острові, зберігати підвищену пильність і дотримуватися заходів безпеки, утриматися від поїздок в прилеглі до вулкану райони, підтримувати контакти зі своїми туроператорами і авіаперевізниками, а в разі небезпеки негайно зв'язуватися з диппредставництвом.

Нагадаємо, перше виверження вулкана Агунг, розташованого на північний схід від Балі, стався увечері 27 червня. 29 числа аеропорт Нгура-Рай закрили більше, ніж на 10 годин. Попередня сильна активність цього вулкана було зафіксовано в листопаді минулого року - тоді евакуювали близько ста тисяч місцевих жителів.

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