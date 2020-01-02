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В Индонезии удвоилось число погибших от наводнения

В Индонезии удвоилось число погибших от наводнения

Киев  •  УНН

 • 10189 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Десятки тысяч людей были эвакуированы в столице Индонезии Джакарте в четверг после внезапных наводнений и оползней в регионе, в результате которых погибли не менее 21 человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, по словам представителя правительства Индонезии, количество погибших на данный момент достигло 21, в то время как национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) заявило, что погибших было 19.

Кроме того, по данным BNPB, в четверг в одной только Джакарте были эвакуированы более 62 тыс. человек, что вдвое больше, чем днем ​​ранее.

Некоторые из жертв утонули, другие погибли в результате оползней. Четверо были убиты электрическим током, а трое умерли от переохлаждения, пишет агентство.

В правительстве Индонезии ранее заявили, что экстремальные погодные условия могут удерживаться по всей территории страны до 7 января.

Как сообщал УНН, в новогодние праздники в холмистых районах Джакарты и Западной Явы было зафиксировано 370 мм осадков - больше чем в три раза больше среднего количества осадков. В результате две реки наводнились.

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