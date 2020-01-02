В Індонезії подвоїлася кількість загиблих від повені

КИЇВ. 2 січня. УНН. Десятки тисяч людей були евакуйовані в столиці Індонезії Джакарті в четвер після раптових повеней і зсувів ґрунту в регіоні, у результаті яких загинула щонайменше 21 особа, передає УНН з посиланням на Reuters.