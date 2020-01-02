В Індонезії подвоїлася кількість загиблих від повені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Десятки тисяч людей були евакуйовані в столиці Індонезії Джакарті в четвер після раптових повеней і зсувів ґрунту в регіоні, у результаті яких загинула щонайменше 21 особа, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, за словами представника уряду Індонезії, кількість загиблих наразі досягла 21, у той час як національне агентство з протидії стихійним лихам (BNPB) заявило, що загиблих було 19.
Окрім того, за даними BNPB, у четвер в одній тільки Джакарті було евакуйовано понад 62 тис. осіб, що удвічі більше, ніж днем раніше.
Деякі з жертв потонули, інші загинули в результаті зсувів. Четверо були вбиті електричним струмом, а троє померли від переохолодження, пише агентство.
В уряді Індонезії раніше заявили, що екстремальні погодні умови можуть утримуватися по всій території країни до 7 січня.
Як повідомляв УНН, в новорічні свята в горбистих районах Джакарти і Західної Яви було зафіксовано 370 мм опадів - більше ніж в три рази більше середньої кількості опадів. У результаті дві річки наводнилися.