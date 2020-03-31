В Индонезии объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуаціи в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Jakarta Post.
"Мы также издали правительственное постановление о социальных ограничениях, а также президентский указ о чрезвычайном статусе", - сообщил Видодо.
Так, обеспечивать соблюдение ограничительных мер будет национальная полиция, однако президент не объяснил, что именно будет входить в ее полномочия.
Сообщается, что по последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Индонезии достигло 1414, умерли - 122 человека.
Из больниц выписаны - 75 человек.
Ранее УНН писал, что король Таиланда с "гаремом" самоизолировался в Альпах.