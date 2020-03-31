В Индонезии объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89724 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101339 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103470 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102659 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110802 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100076 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104709 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106509 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Индонезии объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

В Индонезии объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15379 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуаціи в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Jakarta Post.

"Мы также издали правительственное постановление о социальных ограничениях, а также президентский указ о чрезвычайном статусе", - сообщил Видодо.

Так, обеспечивать соблюдение ограничительных мер будет национальная полиция, однако президент не объяснил, что именно будет входить в ее полномочия.

Сообщается, что по последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Индонезии достигло 1414, умерли - 122 человека.

Из больниц выписаны - 75 человек.

Ранее УНН писал, что король Таиланда с "гаремом" самоизолировался в Альпах.

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