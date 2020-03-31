В Індонезії оголошено надзвичайну ситуацію через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо оголосив про введення в країні режиму надзвичайної ситуації в сфері охорони здоров'я у зв'язку з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Jakarta Post.
"Ми також видали урядову постанову про соціальні обмеження, а також президентський указ про надзвичайний статус", - повідомив Відодо.
Так, забезпечувати дотримання обмежувальних заходів буде національна поліція, однак президент не пояснив, що саме буде входити в її повноваження.
Повідомляється, що за останніми даними, кількість тих, що заразилися коронавірусом в Індонезії досягла 1414, померли - 122 людини.
З лікарень було виписано - 75 осіб.
Раніше УНН писав, що король Таїланду з "гаремом" самоізолювався в Альпах.