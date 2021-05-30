В Индонезии горело судно: эвакуировали сотни людей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На востоке Индонезии загорелось пассажирское судно. Эвакуированы почти 200 человек, находившихся на борту, передает УНН со ссылкой на АВС News.
Детали
Власти заявили, что на борту был 181 человек, в том числе 22 экипажа, когда судно загорелось рано утром. Пожар мог начаться в машинном отделении. Корабль направлялся из Тернате в северной провинции Малуку в Санан на островах Сула.
Сообщений о пострадавших не поступало.
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