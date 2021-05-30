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В Индонезии горело судно: эвакуировали сотни людей

Киев • УНН

 • 23170 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. На востоке Индонезии загорелось пассажирское судно. Эвакуированы почти 200 человек, находившихся на борту, передает УНН со ссылкой на АВС News.

В Индонезии горело судно: эвакуировали сотни людей

Детали

Власти заявили, что на борту был 181 человек, в том числе 22 экипажа, когда судно загорелось рано утром. Пожар мог начаться в машинном отделении. Корабль направлялся из Тернате в северной провинции Малуку в Санан на островах Сула.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним

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