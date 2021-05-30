В Індонезії горіло судно: евакуювали сотні людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На сході Індонезії загорілося пасажирське судно. Евакуйовано майже 200 осіб, які були на борту, інформує УНН з посиланням на АВС News.
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Влада заявила, що на борту був 181 чоловік, у тому числі 22 екіпажі, коли судно загорілося рано вранці. Пожежа могла початися в машинному відділенні. Корабель прямував із Тернате в північній провінції Малуку до Санани на островах Сула.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
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