В Індонезії горіло судно: евакуювали сотні людей

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Влада заявила, що на борту був 181 чоловік, у тому числі 22 екіпажі, коли судно загорілося рано вранці. Пожежа могла початися в машинному відділенні. Корабель прямував із Тернате в північній провінції Малуку до Санани на островах Сула.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

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