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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Біля узбережжя Шрі-Ланки горить контейнеровоз з азотною кислотою, пластмасою та хімікатами

Київ • УНН

 • 25309 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У водах Шрі-Ланки, в 14 милях від Коломбо, триває пожежа на контейнеровозі під сінгапурським прапором X-Press Pearl, яка розпочалася 20 травня. На борту судна 1486 контейнерів, в тому числі ємності з 25 тоннами азотної кислоти, пластмасою і хімікатами, пише УНН з посиланням на регіональні ЗМІ, зокрема South China Morning Post.

Біля узбережжя Шрі-Ланки горить контейнеровоз з азотною кислотою, пластмасою та хімікатами

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, локалізувати полум’я на судні зараз намагаються три кораблі берегової охорони Індії, один корабель ВМС Шрі-Ланки і декілька приватних суден. На X-Press Pearl з військового вертольота скидаються протипожежні матеріали. В гасінні застосовується спецтехніка, доставлена в середу з Європи. Через пожежу влада не рекомендували місцевим рибалкам виходити в море.

Контейнеровоз належить компанії X-Press Feeders, одному з найбільших в світі морських перевізників вантажів загального призначення.

Екіпаж X-Press Pearl в складі 25 осіб, серед яких громадяни Росії, Індії, Китаю і Філіппін, був евакуйований. За даними журналістів, двоє моряків госпіталізовані.

Контекст

Пожежа на контейнеровозі розпочалася 20 травня. Незважаючи на твердження влади про те, що він був узятий під контроль день по тому, вогонь на судні посилився через сильний вітер. На борту X-Press Pear стався вибух, його корпус розколовся.

Представники Управління по захисту морського середовища Шрі-Ланки не виключають розливу нафти і скидання в воду хімічних матеріалів з палаючого контейнеровоза, що може привести до сильного забруднення пляжів Негомбо, розташованих в 40 км на північ від Коломбо.

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