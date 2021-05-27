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У побережья Шри-Ланки горит контейнеровоз с азотной кислотой, пластмассой и химикатами

Киев • УНН

 • 25309 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В водах Шри-Ланки, в 14 милях от Коломбо, продолжается пожар на контейнеровозе под сингапурским флагом X-Press Pearl, который начался 20 мая. На борту судна 1486 контейнеров, в том числе емкости с 25 тоннами азотной кислоты, пластмассой и химикатами, пишет УНН со ссылкой на региональные СМИ, в частности South China Morning Post.

У побережья Шри-Ланки горит контейнеровоз с азотной кислотой, пластмассой и химикатами

Детали

Как сообщают СМИ, локализовать пламя на судне сейчас пытаются три корабля береговой охраны Индии, один корабль ВМС Шри-Ланки и несколько частных судов. На X-Press Pearl с военного вертолета сбрасываются противопожарные материалы. В тушении применяется спецтехника, доставленная в среду из Европы. Из-за пожара власти не рекомендовали местным рыбакам выходить в море.

Контейнеровоз принадлежит компании X-Press Feeders, одному из крупнейших в мире морских перевозчиков грузов общего назначения.

Экипаж X-Press Pearl в составе 25 человек, среди которых граждане России, Индии, Китая и Филиппин, был эвакуирован. По данным журналистов, двое моряков госпитализированы.

Контекст

Пожар на контейнеровозе начался 20 мая. Несмотря на утверждения властей о том, что он был взят под контроль день спустя, огонь на судне усилился из-за сильного ветра. На борту X-Press Pear произошел взрыв, его корпус раскололся.

Представители Управления по защите морской среды Шри-Ланки не исключают разлива нефти и сброса в воду химических материалов с горящего контейнеровоза, что может привести к сильному загрязнению пляжей Негомба, расположенных в 40 км к северу от Коломбо.

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