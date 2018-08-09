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Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
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Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Индии сошел оползень: есть жертвы

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. В результате оползней в индийском штате Керала погибли 18 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

В Индии сошел оползень: есть жертвы

Оползни вызваны интенсивными дождями. Ведутся поиски трех без вести пропавших жителей.

Метерологи предупреждают, что ливни в регионе продолжатся и на следующей неделе.

Напомним, наводнения и селевые потоки в южной алжирской провинции Таманрассет в пустыне Сахара в выходные унесли жизни пяти человек, один пропал без вести.

Напомним, в Таиланде из-за сильных дождей затопило 9 провинций.

Напомним, наводнение в штате Ассам на в северо-востоке Индии затронуло около 60 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

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