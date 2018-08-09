В Индии сошел оползень: есть жертвы

Оползни вызваны интенсивными дождями. Ведутся поиски трех без вести пропавших жителей.



Метерологи предупреждают, что ливни в регионе продолжатся и на следующей неделе.



Напомним, наводнения и селевые потоки в южной алжирской провинции Таманрассет в пустыне Сахара в выходные унесли жизни пяти человек, один пропал без вести.

Напомним, в Таиланде из-за сильных дождей затопило 9 провинций.

Напомним, наводнение в штате Ассам на в северо-востоке Индии затронуло около 60 тыс. человек.