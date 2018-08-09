В Індії зійшов зсув: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В результаті зсувів в індійському штаті Керала загинули 18 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Зсуви викликані інтенсивними дощами. Ведуться пошуки трьох зниклих безвісти жителів.
Метерологі попереджають, що зливи в регіоні продовжаться і наступного тижня.
Нагадаємо, повені та селеві потоки в південній алжирській провінції Таманрассет в пустелі Сахара в вихідні забрали життя п'яти осіб, одна людина зникла безвісти.
Нагадаємо, в Таїланді через сильні дощі затопило 9 провінцій.
Нагадаємо, повінь в штаті Ассам на в північному сході Індії торкнулося близько 60 тис. осіб.