В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21

Согласно поступившей информации, пилот пропал без вести, ведется поисково-спасательная операция.

Самолет рухнул на землю в деревне Патта-Джатиан в округе Кангра, примерно в 214 км к северо-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш.

"Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение сегодня около 13:30 по местному времени", - заявил офицер полиции, добавив, что местные жители и сотрудники правоохранительных органов видели обломки самолета, рассыпанные на месте инцидента, некоторые из которых горели.

"Спасательные бригады были направлены для поиска пилота", - сообщил он.

Напомним, в Мексике упал американский военный самолет.