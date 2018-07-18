В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Истребитель МиГ-21 ВВС Индии в среду потерпел крушение в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Согласно поступившей информации, пилот пропал без вести, ведется поисково-спасательная операция.
Самолет рухнул на землю в деревне Патта-Джатиан в округе Кангра, примерно в 214 км к северо-западу от Шимлы, административного центра штата Химачал-Прадеш.
"Истребитель МиГ-21 военно-воздушных сил Индии потерпел крушение сегодня около 13:30 по местному времени", - заявил офицер полиции, добавив, что местные жители и сотрудники правоохранительных органов видели обломки самолета, рассыпанные на месте инцидента, некоторые из которых горели.
"Спасательные бригады были направлены для поиска пилота", - сообщил он.
Напомним, в Мексике упал американский военный самолет.