В Індії розбився винищувач МіГ-21
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Винищувач МіГ-21 ВПС Індії в середу зазнав аварії в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Згідно з отриманою інформацією, пілот зник безвісти, ведеться пошуково-рятувальна операція.
Літак впав на землю в селі Патті-Джатіан в окрузі Кангра, приблизно в 214 км на північний захід від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш.
"Винищувач МіГ-21 військово-повітряних сил Індії зазнав аварії сьогодні близько 13:30 за місцевим часом", - заявив офіцер поліції, додавши, що місцеві жителі і співробітники правоохоронних органів бачили уламки літака, розсипані на місці інциденту, деякі з яких горіли.
"Рятувальні бригади були спрямовані для пошуку пілота", - повідомив він.
Нагадаємо, у Мексиці впав американський військовий літак.