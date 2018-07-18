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В Індії розбився винищувач МіГ-21

В Індії розбився винищувач МіГ-21

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Винищувач МіГ-21 ВПС Індії в середу зазнав аварії в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії. Про це повідомила місцева поліція, передає УНН з посиланням на Xinhua.

Згідно з отриманою інформацією, пілот зник безвісти, ведеться пошуково-рятувальна операція.

Літак впав на землю в селі Патті-Джатіан в окрузі Кангра, приблизно в 214 км на північний захід від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш.

"Винищувач МіГ-21 військово-повітряних сил Індії зазнав аварії сьогодні близько 13:30 за місцевим часом", - заявив офіцер поліції, додавши, що місцеві жителі і співробітники правоохоронних органів бачили уламки літака, розсипані на місці інциденту, деякі з яких горіли.

"Рятувальні бригади були спрямовані для пошуку пілота", - повідомив він.

Нагадаємо, у Мексиці впав американський військовий літак.

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