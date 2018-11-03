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В Индии застрелили тигрицу, которая убила 13 человек

В Индии застрелили тигрицу, которая убила 13 человек

Киев  •  УНН

 • 13737 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Индии застрелили тигрицу, за которой охотились в течение двух лет. Она, как считается, убила по меньшей мере 13 человек, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

Шестилетняя тигрица по имени T-1 в течение двух лет убегала от работников лесной службы Индии. Она пряталась в джунглях в штате Махараштра.

Защитники животных устроили кампанию в ее защиту, однако Верховный суд заявил, что не будет мешать представителям лесной службы, если они вынуждены будут застрелить тигрицу.

В пятницу власти получили сообщение от жителей поселка Борат, которые заметили T-1 недалеко от населенного пункта.

Патрульная команда прибыла на место, где тигрицу видели в последний раз. Когда животное появилось в поле зрения, в него выстрелили сначала транквилизатором. В ответ тигрица бросилась к машине, и патрульные вынуждены были выстрелить в нее из огнестрельного оружия, когда та была всего в 8-10 метрах от автомобиля.

Как отмечается, в августе тигрица вместе со своими 9-месячным детенышами убила трех человек недалеко от города Пандхаркавада. Инцидент посеял панику среди местных жителей. Власти посоветовали им возвращаться домой до темноты и передвигаться группами.

Считается, что в течение последних 20 месяцев T-1 убила 13 человек. Несколько найденных тел были обезглавлены.

Напомним, в Германии шесть хищников сбежали из зоопарка. Впоследствии двух львов, двух тигров и ягуара поймали, а медведя - застрелили.

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